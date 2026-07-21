Sosyal medyada bulduğu doktora ameliyat oldu! Bulgar hastanın ölümünde bilirkişi raporu: "Dikkatsiz ve tedbirsiz"

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ İSTENDİ

Hazırlanan raporda, 4483 sayılı Kanun kapsamında Prof. Dr. S.Y. hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirildi.

Raporda ayrıca, bu denli komplike bir vakaya daha profesyonel yaklaşılması gerektiği, aksi halde ölümle sonuçlanan komplikasyonların ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, gerekli ön hazırlığın yapılmaması nedeniyle idari, mali ve adli işlem uygulanmasının uygun olacağı ifade edildi.

HASTANE YÖNETİMİ İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRME

Kurul, hastanenin başhekimi Prof. Dr. F.Y. ile başhekim yardımcısı Prof. Dr. F.M. hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş bildirirken, hastanenin tıbbi hizmet süreçleri ile idari işleyişinin ayrıca değerlendirilmesini istedi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam