Sosyal medyada bulduğu doktora ameliyat oldu! Bulgar hastanın ölümünde bilirkişi raporu: "Dikkatsiz ve tedbirsiz"
Bulgaristan'da sosyal medyada gördüğü reklam üzerinden ulaştığı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.'ye İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyat olan karaciğer kanseri hastası Ivanka Yordanova, 13 saat süren operasyonun ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun incelemesinde, doktorun "dikkatsiz ve tedbirsiz" davrandığı değerlendirilirken, hakkında soruşturma açılması yönünde görüş bildirildi.
Bulgaristan'da yaşayan karaciğer kanseri hastası Ivanka Yordanova, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü reklam sayesinde ulaştığı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y. ile iletişime geçerek İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi olmaya karar verdi. Yaklaşık üç aylık tedavi sürecinin ardından ameliyata alınan Yordanova, 13 saat süren operasyon sonrası kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan incelemede Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma açılması yönünde görüş bildirirken, bilirkişi raporunda "dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı" değerlendirmesine yer verildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
Ailenin avukatının suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu dosyayla ilgili inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y., hastanenin başhekimi ve başhekim yardımcısının ifadeleri alınırken, uzman bilirkişi heyetinden de rapor istendi.
BİLİRKİŞİ RAPORU: "DİKKATSİZ VE TEDBİRSİZ DAVRANDI"
Genel Cerrahi uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda ileri evre karaciğer kanseri hastası için gerekli ön hazırlıkların tam yapılmadığı, konsey kararı alınmadığı, cerrahi öncesi ve sonrasında tıbbi uygulamalarda eksiklikler bulunduğu değerlendirmesine yer verdi.
Raporda, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.'nin "dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı" kanaatine varıldığı belirtilerek, olayın daha ayrıntılı soruşturulması gerektiği ifade edildi.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ İSTENDİ
Hazırlanan raporda, 4483 sayılı Kanun kapsamında Prof. Dr. S.Y. hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirildi.
Raporda ayrıca, bu denli komplike bir vakaya daha profesyonel yaklaşılması gerektiği, aksi halde ölümle sonuçlanan komplikasyonların ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, gerekli ön hazırlığın yapılmaması nedeniyle idari, mali ve adli işlem uygulanmasının uygun olacağı ifade edildi.
HASTANE YÖNETİMİ İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRME
Kurul, hastanenin başhekimi Prof. Dr. F.Y. ile başhekim yardımcısı Prof. Dr. F.M. hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş bildirirken, hastanenin tıbbi hizmet süreçleri ile idari işleyişinin ayrıca değerlendirilmesini istedi.