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Eşi eve almadı çatıdan girmek isterken yere çakıldı

Aksaray’da eşiyle yaşadığı tartışma sonrası eve alınmayan 19 yaşındaki Hasan Ö., çatıdan sarkarak içeri girmeye çalışırken 3’üncü kattan zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç adam, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Eşi eve almadı çatıdan girmek isterken yere çakıldı

Aksaray'da'da eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalışan Hasan Ö. (19), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3'üncü katta oturan Hasan Ö.'yü eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi.

Aksaray'da eşi Sibel Ö.'nün kapıyı açmayıp kendisini eve almaması üzerine çatıdan kendini sarkıtıp eve girmeye çalışan Hasan Ö. (19), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Aksaray'da eşi Sibel Ö.'nün kapıyı açmayıp kendisini eve almaması üzerine çatıdan kendini sarkıtıp eve girmeye çalışan Hasan Ö. (19), 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

İTFAİYE EKİPLERİ ŞİŞME YATAK AÇTI
Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polise ekipleri geldi. Hasan Ö.'nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi.

Eşi eve almadı çatıdan girmek isterken yere çakıldı-3

ZEMİNE DÜŞTÜ
Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü.

Eşi eve almadı çatıdan girmek isterken yere çakıldı-4

Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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