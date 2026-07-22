Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında geçtiğimiz 18 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek ve oyun oynamak amacıyla nehre girdi. Nehir içinde top oynayan çocuklar akıntıya kapılırken, çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.