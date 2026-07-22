Aydın'da nehre giren çocuklardan 15 yaşındaki Eda'nın cansız bedenine ulaşıldı, 11 yaşındaki Şahin'i arama çalışmaları sürüyor
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan iki çocuktan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ı ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olay, İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında geçtiğimiz 18 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek ve oyun oynamak amacıyla nehre girdi. Nehir içinde top oynayan çocuklar akıntıya kapılırken, çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
11 yaşındaki Şahin Özdağ ile 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi.
EDA TOPRAĞA VERİLDİ ŞAHİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ
Bölgeye ulaşan ekipler, nehirde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından sualtında arama yapılırken, Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine 21. saatte ulaşıldı. 15 yaşındaki Eda, toprağa verildi. 11 yaşındaki Şahin'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.