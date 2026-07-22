Ankara'da panik anları: Dükkanı ve arabayı yaktı, kız arkadaşına ateş etti

Ankara'da bir şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkânını ve otomobilini ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı. Dükkanını ve arabasını yaktığı kadına kurşun yağdırdı DÜKKANI VE OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ

Olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik merkezini ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi.

KAÇAN KADINA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ H.H.G. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.'yü tehdit edip kaçarken arkasından ateş etti. Esra Ö. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.