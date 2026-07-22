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Dini duyguları istismar etti! Gaziantep'te sahte hocaya operasyon

Gaziantep'te büyü ve beddua karşılığında vatandaşlardan para toplayan şahıs, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken ele geçirilen büyü ve beddua içerikli kağıtlar dikkat çekti.

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Dini duyguları istismar etti! Gaziantep'te sahte hocaya operasyon

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Gaziantep'te pes dedirten operasyon. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Gaziantep'te pes dedirten operasyon. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

BÜYÜ KARŞILIĞI PARA ALDI

Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskın sonucunda, vatandaşlardan dua, büyü ve beddua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs yakalandı.

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Gaziantep'te vatandaşlardan dua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden, büyü ve muska yaptığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gaziantep'te vatandaşlardan dua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden, büyü ve muska yaptığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

BÜYÜ İÇERİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adresteki aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar arasında yer alan kâğıtlardaki büyü ve beddua içerikli yazılar ise pes dedirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

CEZAEVİNİ BOYLADI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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