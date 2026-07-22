Meteoroloji 'dikkat' demişti: İstanbul'da fırtına etkili oldu! Uçaklar iniş yapamadı

Megakent İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları ile beklenen fırtına etki gösteriyor. Kentin birçok ilçesinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih ilçesinde Sarayburnu'ndaki bir kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düşerken, bazı kişiler hafif yaralandı.

Fırtına İstanbul'u teslim aldı: Şiddetli yağışlar kapıda!

DALGA BOYU YÜKSELDİ

Üsküdar sahilinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, vatandaşlar kıyı şeridinde yürümekte zorluk çekti. Rüzgarın etkisiyle sahilde kurulu olan çadırdan kopan parça bir kişinin üzerine düştü.

İstanbul'da fırtına etki gösterdi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar ise havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada tur attı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Küçüksu Caddesi'nde yola devrilen ağaç trafik akışına engel oldu.

Büyükçekmece ilçesinde Mimaroba Mahallesi'nde şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇATI UÇTU: 1 KİŞİ YARALI

Beyoğlu'nda Örnektepe Etibank Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Yenimahalle Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Bahçelievler'de Kocasinan Mahallesi'nde bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu. Bölgeye gelen ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alındı.

Eyüpsultan'da görülen toz bulutu kısa sürede mahalleyi etkisi altına aldı. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

İSTANBUL'DA FIRTINA KOPTU

Bakırköy'de Florya Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

İstiklal Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir inşaattan parçalar yola düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.

Sultangazi'de Esentepe Mahallesi 2904. Sokak'ta fırtına nedeniyle kopan ağaç dallarının elektrik tellerinin üzerine düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Zeytinburnu Sahili'nde ise piknik yapanlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Beştelsiz Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısında çökme yaşanırken, Seyitnizam'daki Şehitler Parkı'nda da bir ağaç devrildi.

Bayrampaşa'da etkili olan fırtına nedeniyle bir otelin havuz kenarında bulunan malzemeler havuz içerisine devrildi. Havuzda bulunan bazı vatandaşlar panikle odalarına giderken bir kişinin yüzmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da havuz kenarında bulunan malzemeler fırtına nedeniyle havuz içerisine devrildi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

TOZ BULUTU OLUŞTU

Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde ise akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çevrede yoğun bir toz bulutunun oluşmasına neden oldu. Toz bulutu kısa sürede mahalleyi etkisi altına aldı.

Kent genelinde itfaiye, polis ve belediye ekipleri, fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı.

"İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam