Dini duygulara istismar! Gaziantep'te büyü dolandırıcılığı: Cezaevini boyladı
Gaziantep'te büyü ve beddua karşılığında vatandaşlardan para toplayan şahıs, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken ele geçirilen büyü ve beddua içerikli kağıtlar dikkat çekti.
Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı.
BÜYÜ KARŞILIĞI PARA ALDI
Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskın sonucunda, vatandaşlardan dua, büyü ve beddua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs yakalandı.
BÜYÜ İÇERİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Adresteki aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar arasında yer alan kağıtlar üzerindeki büyü ve beddua içerikli yazılar pes ise dedirtti.
CEZAEVİNİ BOYLADI
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.