Sabri Ülker Vakfı'ndan bilim dünyasına yatırım: Çocuk sağlığı için uluslararası platform kuruldu
Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde, Newcastle Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla 4 yıl sürecek uluslararası bilim ortaklığı hayata geçirildi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürütülecek program kapsamında ortak araştırmalar, araştırmacı değişim programları ve uluslararası bilim sempozyumları düzenlenerek geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve çocuk sağlığına yönelik bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.
Sabri Ülker Vakfı, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Newcastle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile uzun vadeli stratejik bir iş birliğine imza attı.
Hayata geçirilen Stratejik Araştırma ve Kapasite Geliştirme Ortaklığı, çocukluk çağı beslenmesi, fiziksel aktivite, metabolik sağlık ve zihinsel iyilik hali alanlarında uluslararası bilimsel araştırmaların yürütülmesini hedefliyor.
4 YIL BOYUNCA ORTAK ARAŞTIRMALAR YAPILACAK
Dört yıl sürecek program kapsamında;
- Üç doktora araştırmacısı uluslararası danışmanlık modeliyle desteklenecek.
- Türkiye ve Birleşik Krallık'ta ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilecek.
- Araştırmacı değişim programları uygulanacak.
- Ortak doktora ve eğitim programları hayata geçirilecek.
- Her yıl iki ülkede dönüşümlü olarak uluslararası bilim sempozyumları düzenlenecek.
Araştırmalarda özellikle çocukluk çağı beslenmesi, metabolik sağlık, bilişsel performans ve zihinsel iyilik hali ele alınacak.
GELECEĞİN BİLİM LİDERLERİ YETİŞTİRİLECEK
Ortaklık, yalnızca bilimsel araştırmalar yürütmeyi değil, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeyi, genç araştırmacıları desteklemeyi ve geleceğin araştırma liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.
Program kapsamında oluşturulacak Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu ve Ortak Yönlendirme Komitesi ile bilimsel çalışmaların sürdürülebilirliği desteklenecek.
BİLİME YAPILAN HER YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR
Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, bilimsel gelişimin yalnızca araştırmaları değil, bilim insanlarını ve uluslararası iş birliklerini desteklemekle mümkün olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Sabri Ülker Vakfı olarak on beş yılı aşkın süredir güvenilir bilimsel bilginin toplum yararına dönüşmesine katkı sağlayan çalışmaları destekliyoruz. Bilimsel ilerlemenin yalnızca araştırmaları desteklemekle değil, o araştırmaları gerçekleştirecek bilim insanlarını yetiştirmek ve onları uluslararası araştırma ağlarıyla buluşturmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün imzaladığımız protokolü yalnızca iki üniversite arasında kurulan bir iş birliği olarak görmüyoruz. Bunu, Türkiye ile uluslararası araştırma ağları arasında kurulan kalıcı bir bilimsel köprü olarak değerlendiriyoruz. Bu ortaklık sayesinde yalnızca yeni araştırmalar üretmeyeceğiz. Aynı zamanda farklı ülkelerden bilim insanlarının birlikte çalıştığı, bilgi ürettiği, deneyim paylaştığı ve geleceğin araştırma liderlerinin yetiştiği sürdürülebilir bir bilim ekosistemi oluşturacağız. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin bilim liderlerine yatırım, insanlığın geleceğine yatırımdır. Bilime yapılan her yatırım, daha sağlıklı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır. Önümüzdeki dönemde de genç araştırmacıları desteklemeye, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeye ve toplum sağlığına katkı sağlayacak bilimsel iş birliklerini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
ÇOCUK SAĞLIĞINA KÜRESEL BİLİM DESTEĞİ
Newcastle Üniversitesi İnsan Beslenmesi ve Egzersiz Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Bernard Corfe, küresel sağlık sorunlarının ancak uluslararası bilim ortaklıklarıyla çözülebileceğini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel ise iş birliğinin Türkiye'nin beslenme ve halk sağlığı alanındaki uluslararası araştırma kapasitesini güçlendireceğini söyledi.