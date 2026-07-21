Sabri Ülker Vakfı'ndan bilim dünyasına yatırım: Çocuk sağlığı için uluslararası platform kuruldu

BİLİME YAPILAN HER YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR

Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, bilimsel gelişimin yalnızca araştırmaları değil, bilim insanlarını ve uluslararası iş birliklerini desteklemekle mümkün olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sabri Ülker Vakfı olarak on beş yılı aşkın süredir güvenilir bilimsel bilginin toplum yararına dönüşmesine katkı sağlayan çalışmaları destekliyoruz. Bilimsel ilerlemenin yalnızca araştırmaları desteklemekle değil, o araştırmaları gerçekleştirecek bilim insanlarını yetiştirmek ve onları uluslararası araştırma ağlarıyla buluşturmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün imzaladığımız protokolü yalnızca iki üniversite arasında kurulan bir iş birliği olarak görmüyoruz. Bunu, Türkiye ile uluslararası araştırma ağları arasında kurulan kalıcı bir bilimsel köprü olarak değerlendiriyoruz. Bu ortaklık sayesinde yalnızca yeni araştırmalar üretmeyeceğiz. Aynı zamanda farklı ülkelerden bilim insanlarının birlikte çalıştığı, bilgi ürettiği, deneyim paylaştığı ve geleceğin araştırma liderlerinin yetiştiği sürdürülebilir bir bilim ekosistemi oluşturacağız. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin bilim liderlerine yatırım, insanlığın geleceğine yatırımdır. Bilime yapılan her yatırım, daha sağlıklı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır. Önümüzdeki dönemde de genç araştırmacıları desteklemeye, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeye ve toplum sağlığına katkı sağlayacak bilimsel iş birliklerini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."