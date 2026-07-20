Uzun yıllar "iyi genlere sahip olanlar uzun yaşar" düşüncesi hakimdi. Ancak son yirmi yılda yapılan çalışmalar, sağlıklı yaşlanmada günlük alışkanlıkların çok daha belirleyici olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre hareket etmek, kasları korumak, kaliteli uyumak, güçlü sosyal bağlar kurmak ve hayatın içinde aktif kalmak; yalnızca yaşam süresini değil, yaşam kalitesini de artırıyor.

Tıp dünyasında artık sadece kaç yıl yaşadığınız değil, o yılları ne kadar sağlıklı geçirdiğiniz de önem kazanıyor. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

YAŞAM TARZIYLA ALAKALI

Japonya'nın Okinawa Adası, İtalya'nın Sardinya Adası ve Kosta Rika'nın Nicoya Yarımadası… Dünyada "Mavi Bölgeler" olarak bilinen bu yerlerde insanlar yalnızca uzun yaşamıyor; ileri yaşlarda da üretmeye, yürümeye ve sosyal hayatın içinde kalmaya devam ediyor. Araştırmalar, bunun büyük ölçüde yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.