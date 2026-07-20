Manisa'da şaşırtan olay 43 yıl hizmetçiliğini yaptığı iş adamı öz babası çıktı
Manisa'da yıllarca yanında hizmetçi olarak çalıştığı iş insanı Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'ndeki babalık davasını kazandı. Resmi olarak Niyazi Üzmez'in 4. çocuğu sayılan Sağlam, bu kararla birlikte yaklaşık 1 milyar liralık dev servete de ortak oldu.
Turgutlu ilçesinde 1950'li yıllarda 21 yaşındaki Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşında olan Niyazi Üzmez'den hamile kalınca bir tuğla fabrikasında bekçilik yapan Enver Zorlukaya ile apar topar evlendirildi.
"BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN"
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, bebeği istemeyip dere kenarına bırakan Enver Zorlukaya, daha sonra bebeği geri alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Enver Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi. Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay ve temizlik işlerinde çalışması için işe aldı, eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.
ÖZ BABASININ EVİNDE HİZMETÇİLİK YAPTI
Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı. Ancak 28 yaşındayken eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı ancak biyolojik olarak babası olan Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında ve yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı.
YILLARCA "SANA NE KADAR BENZİYOR" DENİLDİ
Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu bulunan iş insanı Niyazi Üzmez, etrafındakilerin yıllarca "Bu kız sana ne kadar çok benziyor" demesine daha fazla duyarsız kalamadı. Üzmez, 2022 yılında Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken, tam 43 yıldır yanında hizmetçi olarak çalışan Kalbiye Sağlam'a büyük gerçeği itiraf etti.
FETHİ KABİR YAPILDI
Gerçeği öğrenen ve şu anda 75 yaşında olan Kalbiye Sağlam, babalık davalarıyla tanınan ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Hukuk mücadelesi kapsamında baba Niyazi Üzmez'in cenazesi henüz morgdayken DNA örnekleri alındı. Gerçeğin kesinleşmesi için anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak (fethi kabir yapılarak) gerekli doku örnekleri incelendi.
DAVA KARARA BAĞLANDI
İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucunda, Kalbiye Sağlam'ın yüzde 99,9 ihtimalle iş insanı Niyazi Üzmez'in biyolojik kızı olduğu kesinleşti. Hazırlanan adli tıp raporunun Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından dava karara bağlandı.
KALBİYE SAĞLAM BABALIK DAVASINI KAZANDI
Açtığı babalık davasını kazanan Kalbiye Sağlam, mahkeme kararıyla Niyazi Üzmez'in nüfusuna tescil edildi. Üzmez'in 4. çocuğu olan Sağlam, böylece iş insanının yaklaşık 1 milyar liralık servetine de resmen ortak oldu.
MİLYARDER İŞ ADAMININ 4. ÇOCUĞU OLDU
Kalbiye Sağlam, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından Kalbiye Sağlam, Üzmez soyadını alarak milyarder iş adamının 4. çocuğu oldu.