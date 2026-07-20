Kalbiye Sağlam 14 yaşında evlendirildi. YILLARCA "SANA NE KADAR BENZİYOR" DENİLDİ Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu bulunan iş insanı Niyazi Üzmez, etrafındakilerin yıllarca "Bu kız sana ne kadar çok benziyor" demesine daha fazla duyarsız kalamadı. Üzmez, 2022 yılında Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken, tam 43 yıldır yanında hizmetçi olarak çalışan Kalbiye Sağlam'a büyük gerçeği itiraf etti.

43 yıl sonra gerçeği itiraf etti. FETHİ KABİR YAPILDI Gerçeği öğrenen ve şu anda 75 yaşında olan Kalbiye Sağlam, babalık davalarıyla tanınan ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Hukuk mücadelesi kapsamında baba Niyazi Üzmez'in cenazesi henüz morgdayken DNA örnekleri alındı. Gerçeğin kesinleşmesi için anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak (fethi kabir yapılarak) gerekli doku örnekleri incelendi.