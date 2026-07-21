Haliç'te tur teknesi köprüye çarptı: Personel denizde ölü bulundu
İstanbul Haliç'te köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü. Konya'nın cesedi ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.
Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli 32 yaşındaki Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü.
Denizde arama çalışmaları başlatan ekipler Konya'nın cesedini buldu. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞİDDETLİ ÇARPMANIN ETKİSİYLE DENİZE DÜŞTÜ
Olay 19 Temmuz'da saat 10.30 sıralarında tur teknesinin Atatürk Köprüsü'nün altından geçişi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.
Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.
PERSONELİN CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Haliç'teki ölümlü tekne kazasından yeni görüntü
DÜŞME ANI KAMERADA
Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yasin Konya'nın naaşı, Ümraniye'deki Hz. Ömer Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Konya'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.