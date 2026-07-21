M.E.U, 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi Amirliğine başvurarak yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U'nun 24 Kasım 2018'den bu yana kayıp olduğunu bildirdi. O dönem yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Dosyayı yaklaşık 6 yıl sonra yeniden inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığını belirleyerek cinayet ihtimali üzerinde durdu. Yaklaşık bir yıl süren araştırmanın ardından polis, Elene Beyder U'nun 24-26 Kasım 2018 tarihlerinde eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U'yu öldürdüğü iddia edilen M.E.U. ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, olay günü eşinin telefonunda başka erkeklerle yazışmalarını gördüğünü, çıkan tartışma sırasında eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti.

"KASTEN ÖLDÜRMEDİM YANLIŞLIKLA OLDU"

Kendini korumaya çalışırken eşini ittiğini ve yere düşen eşinin hareketsiz kaldığını öne süren sanık, "Eşimi kasten öldürmedim. Kendimi korumaya çalışırken yere düştü. Yanlışlıkla öldü." dedi. Eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını savunan sanık, bıçak ya da başka bir kesici aletle zarar vermediğini ileri sürdü.

ADLİ TIP RAPORUNDA BIÇAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Sanığın kesici bir alet kullanmadığı yönündeki beyanlarına rağmen Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İnceleme Şubesi raporunda; maktule ait kemiklerde çok sayıda kesici-delici alet yaralanması ve kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendiren savcı, maktulün cesedinin sanığın yer göstermesi üzerine Aksu ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunduğunu hatırlatarak, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Yaşam