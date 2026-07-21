14 can kaybına rağmen... CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumda bıraktığı havuza vatandaşlardan tepki

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeyen ve bakımı yapılmayan tesis zamanla harabeye dönerken, kentte bu yıl serinlemek için sulama kanallarına giren 14 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi tepkileri artırdı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Mahalle sakinlerinden Yusuf Çapan, yıllardır kullanılmayan havuzun yeniden hizmete açılmasını isteyerek belediyeye çağrıda bulundu.

"Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var, 5-10 yıldır burası böyle. Kanallarda çok can veriliyor. Biz kanallara girmek istemiyoruz, mecburen gidiyoruz. Buraya şu anda köylünün koyunları giriyor. Yapıldıktan sonra buraya bir bekçi koysalar, koyunlar da giremez."