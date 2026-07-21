14 can kaybına rağmen... CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumda bıraktığı havuza vatandaşlardan tepki
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, çocukların sulama kanallarında boğulmasının önüne geçmek amacıyla yıllar önce yapılan yüzme havuzu, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi döneminde atıl bırakıldı. Bu yıl kentte sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişi yaşamını yitirirken, mahalle sakinleri kullanılmayan havuzun yeniden hizmete açılmasını istedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu-Hürriyet Mahallesi'nde, dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından, çocukların sulama kanallarına girerek boğulmasının önüne geçmek amacıyla yaptırılan yüzme havuzu uzun süredir kullanılmıyor.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeyen ve bakımı yapılmayan tesis zamanla harabeye dönerken, kentte bu yıl serinlemek için sulama kanallarına giren 14 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi tepkileri artırdı.
"ÇOCUKLAR KANALLARA MECBUR KALIYOR"
Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında çocukların serinlemek için güvenli bir alan bulamadığını, bu nedenle sulama kanallarına gitmek zorunda kaldığını söyledi.
Mahalle sakinlerinden Yusuf Çapan, yıllardır kullanılmayan havuzun yeniden hizmete açılmasını isteyerek belediyeye çağrıda bulundu.
"Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu sene çok can verildi. Havuzumuzu yapsalar iyi olur. Böyle güzel bir tesisimiz var, 5-10 yıldır burası böyle. Kanallarda çok can veriliyor. Biz kanallara girmek istemiyoruz, mecburen gidiyoruz. Buraya şu anda köylünün koyunları giriyor. Yapıldıktan sonra buraya bir bekçi koysalar, koyunlar da giremez."
GEÇMİŞ DÖNEMLERDE DE BENZER ŞİKAYETLER
Bir diğer mahalle sakini Mustafa Baykara ise çocukluğunda kullandığı havuzun yeniden hizmete açılmasını istedi.
"Havuzumuzun yapılmasını istiyoruz. Kanallarda bu aralar gerçekten çok can verilmeye başladı. Yapsalar çok iyi olur. Burası eskiden beridir böyle. Ufakken burada yüzdüm, tertemizdi. Her taraf tel çevriliydi. Tekrar aynı şekilde olmasını istiyoruz."
14 CAN KAYBI TEPKİLERİ ARTIRDI
Mahalle sakinleri, çocukların güvenli şekilde serinleyebileceği tesisin yeniden hizmete açılması halinde sulama kanallarına yönelimin azalacağını belirterek, uzun süredir atıl durumdaki havuzun bir an önce bakımının yapılarak kullanıma açılmasını talep etti.