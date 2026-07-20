Müge Anlı yaz tatilinde kayıpları bulmaya devam ediyor! 24 günde 40 sevgi izi üyesi ve 18 can dostu yuvasına kavuştu

Müge Anlı’nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

40 SEVGİ İZİ ÜYESİ AİLESİNE KAVUŞTU

Müge Anlı'nın sezon arasına girmesinin ardından geçen 24 günde; Eskişehir'den Adana'ya, Sakarya'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a kadar Türkiye'nin birçok ilinde evlerinden uzaklaşıp kaybolan 40 Sevgi İzi üyesi, sol bileklerindeki Sevgi İzi sayesinde yalnızca birkaç saat içinde bulunarak güvenli şekilde ailelerine teslim edildi.

Hayata geçirildiği günden bu yana 1.693 kayıp vatandaşın bulunmasına katkı sağlayan Sevgi İzi Projesi, kaybolma riski yüksek bireyler ve aileleri için hayati önem taşıyan bir güven ağı olmayı sürdürüyor.