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Müge Anlı yaz tatilinde kayıpları bulmaya devam ediyor! 24 günde 40 sevgi izi üyesi ve 18 can dostu yuvasına kavuştu

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon arasında olmasına rağmen, hayata geçirdiği "Sevgi İzi" ve "Pati Buldular" projeleri 7/24 umut olmaya devam ediyor. Tatilin ilk 24 gününde, bileklerindeki Sevgi İzi sayesinde kaybolan 40 vatandaş kısa sürede ailesine teslim edilirken, Pati Buldular projesiyle de 18 patili dost yuvasına kavuşturuldu.

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Müge Anlı yaz tatilinde kayıpları bulmaya devam ediyor! 24 günde 40 sevgi izi üyesi ve 18 can dostu yuvasına kavuştu

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleri, 365 gün 24 saat aralıksız hizmet vermeyi sürdürüyor.

Müge Anlı’nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Müge Anlı’nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

40 SEVGİ İZİ ÜYESİ AİLESİNE KAVUŞTU

Müge Anlı'nın sezon arasına girmesinin ardından geçen 24 günde; Eskişehir'den Adana'ya, Sakarya'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a kadar Türkiye'nin birçok ilinde evlerinden uzaklaşıp kaybolan 40 Sevgi İzi üyesi, sol bileklerindeki Sevgi İzi sayesinde yalnızca birkaç saat içinde bulunarak güvenli şekilde ailelerine teslim edildi.

Hayata geçirildiği günden bu yana 1.693 kayıp vatandaşın bulunmasına katkı sağlayan Sevgi İzi Projesi, kaybolma riski yüksek bireyler ve aileleri için hayati önem taşıyan bir güven ağı olmayı sürdürüyor.

Müge Anlı’nın hayata geçirdiği Pati Buldular projesiMüge Anlı’nın hayata geçirdiği Pati Buldular projesi

İLK 24 GÜNDE 18 PATİLİ DOST

"Pati Buldular", tatil süresince 18 can dostumuzu daha yuvasına kavuşturdu. Böylece proje kapsamında bulunan can dostlarımızın sayısı bini aştı. Kayıp can dostlarını sahipleriyle yeniden buluşturmak amacıyla kurulan Pati Buldular da yaz döneminde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yine tatil döneminin ilk 24 gününde kaybolan 18 can dostumuz, Pati Buldular'ın çalışmaları sayesinde bulunarak yuvalarına kavuştu. Böylece proje kapsamında bugüne kadar 1.003 kayıp can dostu sahibine teslim edildi.

Müge AnlıMüge Anlı

MÜGE ANLI'NIN PROJELERİ UMUT OLUYOR

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleri, aralıksız bir şekilde umut olmaya devam ediyor.

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