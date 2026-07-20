İstanbul Karaburun sahilinde patlayıcı yüklü İHA alarmı: Kontrollü şekilde imha edildi

İstanbul'un Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasındaki kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cisim buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk incelemesinde, cismin düşerek kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olabileceği değerlendirildi.

Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasındaki kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde şüpheli bir cisim buldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Şüpheli cismin bulunmasının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.