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Akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden çocuğun ailesine Yargıtay'dan tazminat kararı

Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Emirhan Çoğalan’ın ailesinin talep ettiği 573 bin 494 TL’lik destekten yoksun kalma tazminatı, Yargıtay onayıyla kesinleşti.

Kaynak Gazete
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Akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden çocuğun ailesine Yargıtay'dan tazminat kararı

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Emirhan Çoğalan, 27 Mayıs 2021'de evinin önünde akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz Arzu Döş'ün kullandığı otomobilin çarpması sonucu otomobil ile servis aracı arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Her iki sigorta şirketi 573 bin 494 lira ödeyecek. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Her iki sigorta şirketi 573 bin 494 lira ödeyecek. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Kazayla ilgili davada Döş'e 3 yıl 4 ay, servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal'a ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Kararlar kesinleşti.

Akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden çocuğun ailesine Yargıtay'dan tazminat kararı-3

Aile, sigorta şirketlerine karşı destekten yoksun kalma tazminatı talebiyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurdu. Komisyonun hükmettiği 573 bin 494 TL'lik tazminat, Yargıtay onayıyla kesinleşti.

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Akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden çocuğun ailesine Yargıtay'dan tazminat kararı-5 Akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden çocuğun ailesine Yargıtay'dan tazminat kararı-6 Akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybeden çocuğun ailesine Yargıtay'dan tazminat kararı-7
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