İzmir Karşıyaka'da yaşayan Emirhan Çoğalan, 27 Mayıs 2021'de evinin önünde akülü arabasıyla oynarken ehliyetsiz Arzu Döş'ün kullandığı otomobilin çarpması sonucu otomobil ile servis aracı arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Her iki sigorta şirketi 573 bin 494 lira ödeyecek. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Kazayla ilgili davada Döş'e 3 yıl 4 ay, servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal'a ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kararlar kesinleşti.