Eskişehir'de babasını bıçakla yaralayan genç kendini eve kilitledi

Eskişehir'de E.A. (21), tartıştığı babası K.A.'yı kolundan bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan K.A. tedavi altına alınırken, şüpheli E.A. kendini kilitlediği evden polis ekipleri tarafından ikna edilerek çıkarılıp, gözaltına alındı. Eskişehir'de bir genç babasını bıçakladı!

Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.) Olay, saat 20.20 sıralarında Şeker Mahallesi 4552'nci Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Baba K.A. ile oğlu E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında E.A., eline aldığı bıçakla babasını kolundan yaraladı.