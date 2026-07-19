İstanbul'da yaşanan olay, bir ailenin hayatını altüst etti. Nazar Çakmak, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'ndeki evinin önünde beklenmedik bir şekilde fenalaştı. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anda genç kadın bir anda yere yığıldı. Ailesi, sevdikleri insanı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir panikle harekete geçti. Zaman kaybetmemek isteyen yakınları, sağlık ekiplerini beklemek yerine Nazar'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürmeye karar verdi. Ancak o yol, aile için umutla başlayan ve tarifsiz bir acıyla biten son yolculuk oldu.

Savcı Nazar Çakmak'ın ölümünü şüpheli buldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) HASTANEYE YETİŞEMEDİ Nazar Çakmak, hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdi. Bir anda başlayan korku, yerini büyük bir çaresizliğe bıraktı. Ailesinin tüm çabalarına rağmen genç kadının hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde ölüm nedeni belirlenemedi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geride ise cevap bekleyen sorular ve tarifsiz bir acı kaldı.