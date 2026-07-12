Antalya'da aile içi dehşet! "İçlerine şeytan girdi" diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 yaşındaki Muhammed D., iddiaya göre "İçlerine şeytan girdi" diyerek iki ablasına saldırdı. Boğazlarını sıkarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan ablalarından biri entübe edildi. Şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Olay, 10 Temmuz'da Santral Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed D. (18), "İçine şeytan girdi" dediği ablası Kübra D.'ye (22) saldırdı. Kardeşinin elinden kurtulan Kübra D., ablası Meryem D.'ye (29) mesaj atarak yardım istedi. Ancak Muhammed D., ev içinde yakaladığı Kübra D.'nin boğazını sıkarak hareketsiz bıraktı.
YARDIMA GELEN ABLASINA DA SALDIRDI
Mesajı alan Meryem D. eve geldiğinde kardeşini yerde hareketsiz buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırarak boğmaya çalıştı.
POLİS MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bir süre balkona çıkarak bağıran Muhammed D., yeniden ablasına saldırdığı sırada açık kapıdan içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ
Saldırıda ağır yaralanan Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Diğer kardeş Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"ŞEYTANLARI ÇIKARMAK İÇİN ÖLDÜRECEKTİM"
Emniyetteki ifadesinde Muhammed D., ablalarının içine şeytan girdiğini düşündüğünü öne sürerek, şeytanları çıkarmak amacıyla saldırdığını söyledi. Şüphelinin, polis ekipleri gelmeseydi ablalarını öldüreceğini ifade ettiği öğrenildi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.