Antalya'da aile içi dehşet! "İçlerine şeytan girdi" diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Olay, 10 Temmuz'da Santral Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed D. (18), "İçine şeytan girdi" dediği ablası Kübra D.'ye (22) saldırdı. Kardeşinin elinden kurtulan Kübra D., ablası Meryem D.'ye (29) mesaj atarak yardım istedi. Ancak Muhammed D., ev içinde yakaladığı Kübra D.'nin boğazını sıkarak hareketsiz bıraktı.

18 yaşındaki Muhammed D., ʺİçine şeytan girdiʺ iddiasıyla ablaları Kübra D. (22) ve Meryem D.'ye (29) saldırdı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) YARDIMA GELEN ABLASINA DA SALDIRDI Mesajı alan Meryem D. eve geldiğinde kardeşini yerde hareketsiz buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırarak boğmaya çalıştı. POLİS MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Bir süre balkona çıkarak bağıran Muhammed D., yeniden ablasına saldırdığı sırada açık kapıdan içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Takvim Kaynak Tercihleri