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Haliç'te tur teknesi köprüye çarptı: 1 ölü

İstanbul Haliç'te sabah saatlerinde meydana gelen feci tekne kazası, bir gemi personelinin ölümüyle sonuçlandı. Yolcu taşıyan tur teknesinin köprü mekanizmasına çarpmasıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Gemi personelinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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Haliç'te tur teknesi köprüye çarptı: 1 ölü

Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli 32 yaşındaki Yasin Konya, dengesini kaybederek denize düştü. Denizde arama çalışmaları başlatan ekipler Konya'nın cesedini buldu. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haliç'te tur teknesi köprüye çarptı: 1 ölü-2

ŞİDDETLİ ÇARPMANIN ETKİSİYLE DENİZE DÜŞTÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

Haliç'te tur teknesi köprüye çarptı: 1 ölü-3

Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

Yasin Konya.Yasin Konya.

PERSONELİN CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı.

Haliç'te tur teknesi köprüye çarptı: 1 ölü-5

Çalışmalarda Yasin Konya'nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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