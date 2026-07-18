Manisa'da miras işlemleri sırasında yapılan kayıp başvurusuyla ortaya çıkan ve 17 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Ebru Koyuncu'nun naaşı, yıllar sonra ailesine teslim edilerek memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun, o dönem ablası Fatma Köse'nin eşi olduğu belirtilen Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı belirlendi.

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde ikamet eden Münevver Koyuncu (60) adlı kadın, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında jandarmaya müracaat ederek, kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılının aralık ayında evden ayrıldığını ve 17 yıldır bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

2009 yılında kaybolan ve kaybolduğunda 17 yaşında olan Ebru Koyuncu'nun dosyası, babasının vefatının ardından yürütülen miras işlemleri sırasında yeniden gündeme geldi.

17 yıl sonra toprağa verildi

17 YIL SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine ekipler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirtilen bahçede yapılan kazıda maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şubat ayında ulaşılan kemik parçalarının Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Ebru Koyuncu'ya ait olduğu tespit edildi. Ebru Koyuncu'nun naaşı bugün ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yaklaşık 17 yıl boyunca kayıp olarak aranan Ebru Koyuncu için memleketi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende Koyuncu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, aile fertleri uzun yıllar sonra evlatlarını defnedebilmenin acısını ve hüznünü yaşadı.

ABLASI VE ESKİ ENİŞTESİ TUTUKLANDI

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ebru Koyuncu'nun ablası Fatma Köse ile eski eniştesi Ufuk Köse, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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