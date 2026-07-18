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Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde durdurulan kamyonette, narkotik dedektör köpeği “Dark”ın katıldığı aramada gübre çuvallarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelendikleri bir kamyoneti Bandırma ilçesinde durdurdu.

Gübre çuvallarının altından 11 kilo 200 gram skunk çıktı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve Takvim foto arşivden alınmıştır)Gübre çuvallarının altından 11 kilo 200 gram skunk çıktı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve Takvim foto arşivden alınmıştır)

DEDEKTÖR KÖPEĞİ "DARK" UYUŞTURUCUYU BULDU

Kamyonette narkotik dedektör köpeği "Dark"ın da katılımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda gübre çuvallarının altına gizlenmiş paketler halinde 11 kilo 200 gram skunk bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araçta bulunan M.T.A. (31) ile A.S. (29) gözaltına alındı.

Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı-3

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.T.A. ile A.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı-5 Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı-6 Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı-7
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