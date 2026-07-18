Balıkesir’de gübre çuvallarına gizlenen 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde durdurulan kamyonette, narkotik dedektör köpeği “Dark”ın katıldığı aramada gübre çuvallarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş Tarihi:
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelendikleri bir kamyoneti Bandırma ilçesinde durdurdu.
DEDEKTÖR KÖPEĞİ "DARK" UYUŞTURUCUYU BULDU
Kamyonette narkotik dedektör köpeği "Dark"ın da katılımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda gübre çuvallarının altına gizlenmiş paketler halinde 11 kilo 200 gram skunk bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araçta bulunan M.T.A. (31) ile A.S. (29) gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.T.A. ile A.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam