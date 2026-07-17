Eskişehir'de sahte polis vurgunu! 2 milyonluk altın çaldı: Tutuklandı

Şüpheli tutuklandı

74 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan R.D.'nin üzerinde yapılan aramalarda, 74 bin dolar nakit para ele geçirildi. Konuya ilişkin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde şüphelinin yakalandığı gün İzmir'de de bir vatandaşı benzer yöntemle 84 bin dolar dolandırdığı ve üzerindeki paranın bu vurguna ait olduğu belirlendi.

DOLANDIRICI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen 74 bin dolar muhafaza altına alınırken, şüpheli R.D. işlemleri için Eskişehir'e getirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 15 Temmuz'da adliyeye sevk edilen R.D., hem Eskişehir hem de İzmir'de gerçekleştirdiği 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam