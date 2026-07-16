Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları açıklandı! PS5 ve AirPods 4 kazananlar belli oldu
10.07.2026 tarihinde yapılan Unilever Şok Qumpara kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! 1.209 kişinin katıldığı çekilişte kazananlar belli oldu. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
10.07.2026 tarihinde yapılan Unilever Şok Qumpara kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler:
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Asil Talihlileri:
|Asil Talihliler
|Feyat Ösün
|İstanbul
|Seniha Güler
|İzmir
|Yağmur Karasu
|Bursa
|Murat Erboz
|İstanbul
|Namık Şahintürk
|İzmir
Apple AirPods 4 Asil Talihlileri:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Özkan Akkıraç
|İstanbul
|2
|Yeliz Özer
|Konya
|3
|Mustafa Özer
|Konya
|4
|Zübeyir Enes Dindar
|İzmir
|5
|İsmail Demir
|Muğla
|6
|Mehmet Bilen
|Konya
|7
|Hakan Aydın
|Afyonkarahisar
|8
|Özcan Şen
|İzmir
|9
|Melih Baş
|Ankara
|10
|Sabahat Sertkaya
|Elazığ
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Yedek Talihlileri:
|Sıra
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|İlhan Topçu
|Ankara
|2
|Savaş Özdemirkan
|Konya
|3
|Serkan Gündüz
|İzmir
|4
|Emine Esen Güney
|İstanbul
|5
|Kerem Turgut
|Ankara
Apple AirPods 4 Yedek Talihlileri:
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Süleyman Aktaş
|Bursa
|2
|Kenan Öner
|İstanbul
|3
|Güldane Özdemir
|Ankara
|4
|Burhan Yaşa
|Bursa
|5
|Yusuf Soylu
|Aksaray
|6
|Emine Gökçen
|Balıkesir
|7
|Alp Ülgenalp
|İstanbul
|8
|Serkan Altıok
|İstanbul
|9
|Mustafa Çavdar
|Kütahya
|10
|Gamze Kolsuz
|Bursa
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 16.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-89240 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.209 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri, iletişim bilgileri ve fiş/fatura görseli ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
Midas Haziran 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu
Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı!