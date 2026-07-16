CANLI YAYIN
Geri

Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları açıklandı! PS5 ve AirPods 4 kazananlar belli oldu

10.07.2026 tarihinde yapılan Unilever Şok Qumpara kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! 1.209 kişinin katıldığı çekilişte kazananlar belli oldu. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

10.07.2026 tarihinde yapılan Unilever Şok Qumpara kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler:

Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları açıklandı! PS5 ve AirPods 4 kazananlar belli oldu-2

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Asil Talihlileri:

Asil Talihliler
Feyat Ösünİstanbul
Seniha Gülerİzmir
Yağmur KarasuBursa
Murat Erbozİstanbul
Namık Şahintürkİzmir

Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları açıklandı! PS5 ve AirPods 4 kazananlar belli oldu-3

Apple AirPods 4 Asil Talihlileri:

SıraAd SoyadŞehir
1Özkan Akkıraçİstanbul
2Yeliz ÖzerKonya
3Mustafa ÖzerKonya
4Zübeyir Enes Dindarİzmir
5İsmail DemirMuğla
6Mehmet BilenKonya
7Hakan AydınAfyonkarahisar
8Özcan Şenİzmir
9Melih BaşAnkara
10Sabahat SertkayaElazığ

Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları açıklandı! PS5 ve AirPods 4 kazananlar belli oldu-4

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu Yedek Talihlileri:

SıraAd SoyadŞehir
1İlhan TopçuAnkara
2Savaş ÖzdemirkanKonya
3Serkan Gündüzİzmir
4Emine Esen Güneyİstanbul
5Kerem TurgutAnkara

Unilever Şok Qumpara çekiliş sonuçları açıklandı! PS5 ve AirPods 4 kazananlar belli oldu-5

Apple AirPods 4 Yedek Talihlileri:

Sıra NoAd SoyadŞehir
1Süleyman AktaşBursa
2Kenan Önerİstanbul
3Güldane ÖzdemirAnkara
4Burhan YaşaBursa
5Yusuf SoyluAksaray
6Emine GökçenBalıkesir
7Alp Ülgenalpİstanbul
8Serkan Altıokİstanbul
9Mustafa ÇavdarKütahya
10Gamze KolsuzBursa

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 16.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-89240 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.209 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri, iletişim bilgileri ve fiş/fatura görseli ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Midas Haziran 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli
SONRAKİ HABER

Midas Haziran 2. dönem çekiliş sonuçları belli oldu

 Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
ÖNCEKİ HABER

Juzdan 4.yaş çekiliş sonuçları açıklandı!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler