Apple AirPods 4 Yedek Talihlileri:

Sıra No Ad Soyad Şehir 1 Süleyman Aktaş Bursa 2 Kenan Öner İstanbul 3 Güldane Özdemir Ankara 4 Burhan Yaşa Bursa 5 Yusuf Soylu Aksaray 6 Emine Gökçen Balıkesir 7 Alp Ülgenalp İstanbul 8 Serkan Altıok İstanbul 9 Mustafa Çavdar Kütahya 10 Gamze Kolsuz Bursa

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Bu kampanya MPİ'nin 16.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-89240 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.209 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri, iletişim bilgileri ve fiş/fatura görseli ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam