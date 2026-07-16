Midas Haziran 2. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Iphone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli:

Ödül Durum İsim Şehir Apple iPhone 17 Pro 256 GB Asil Talihlisi Dilara Turan İstanbul Apple iPhone 17 Pro 256 GB Yedek Talihlisi Ahmet Baştuğ Afyonkarahisar

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 05.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91493 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 10.130 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 31.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 15.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam