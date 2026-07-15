Kızılay’da şüpheli paket paniği: Fünyeyle patlatıldı

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sahipsiz bir paketi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Kızılay Meydanı'nda şüpheli paket alarmı: Fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı

MEYDAN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri, meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından bomba imha uzmanları şüpheli paketi fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.

Yapılan incelemede paketin içinin boş olduğu belirlendi. Güvenlik önlemleri daha sonra kaldırıldı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam