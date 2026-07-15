Kızılay’da şüpheli paket paniği: Fünyeyle patlatıldı
Ankara'nın Kızılay semtinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sahipsiz paket paniği yaşandı. Bomba imha ekipleri fünyeyle patlattığı paketin boş olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi:
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sahipsiz bir paketi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi.
MEYDAN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Polis ekipleri, meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından bomba imha uzmanları şüpheli paketi fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.
Yapılan incelemede paketin içinin boş olduğu belirlendi. Güvenlik önlemleri daha sonra kaldırıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam