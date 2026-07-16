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Manisa'da eşinin burnunu ısırarak koparan koca gözaltına alındı; kilitli kalan evdeki yaralı kadın balkondan kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gökhan G. (29), tartıştığı eşi İmran G.'nin (28) burnunu ısırarak kopardı. Gökhan G., polis tarafından gözaltına alındı.

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Manisa'da eşinin burnunu ısırarak koparan koca gözaltına alındı; kilitli kalan evdeki yaralı kadın balkondan kurtarıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı eşinin burnunu kopardı.Tartıştığı eşinin burnunu kopardı.

BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ
Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

İmran G. balkondan tahliye edildi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)İmran G. balkondan tahliye edildi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

PLASTİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gökhan G. gözaltına alındı.Gökhan G. gözaltına alındı.

MAHALLEDE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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