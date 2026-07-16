Bursa'da camideki yardım kutusunu hedef alan hırsız 100 bin TL ile kaçtı! Pes dedirten olay kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camiye giren şüpheli, açamadığı yardım kutusunun kilitlerini kaldırım taşıyla kırarak yaklaşık 100 bin TL'yi çaldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kutuyu kırmaya çalışan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, çalınan paranın Kuran kursu için toplanan iki aylık bağış olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Yokuşlar Camii'nde yardım kutusunu hedef alan şüpheli, kilitleri kaldırım taşıyla kırarak yaklaşık 100 bin TL'yi çaldı.
Pes dedirten olay, saat 07.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yokuşlar Camii'nde meydana geldi.
Yer: Bursa! Camiye giren hırsız yardım kutusunu böyle soydu
Camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeride bir süre dolaştı. Daha sonra yardım kutusunu fark eden şüpheli, kutunun üzerindeki kilitleri açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca camiden çıkarak sokaktan kaldırım taşı aldı.
15 DAKİKA BOYUNCA KİLİTLERE VURDU
Elindeki taşla yeniden camiye giren şüpheli, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurdu.
Kilitleri kırmayı başaran şüpheli, kutuda bulunan ve iki aylık bağışlardan oluştuğu belirtilen yaklaşık 100 bin TL'yi, camide bulduğu bir poşete doldurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Yaşanan hırsızlık anı ise caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İMAM FARK EDİNCE POLİSE HABER VERİLDİ
Bir süre sonra camiye gelen imam ve dernek yöneticileri, yardım kutusunun kırıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, delil çalışması başlatırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK"
Yokuşlar Camii Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, çalınan paranın Kuran kursu için toplandığını belirterek yaşanan olaya tepki gösterdi.
Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçları bulunduğunu söyleyen Yıldırım, bu borcu ödemek amacıyla yardım kutusunu iki aydır açmadıklarını ifade etti.
Yıldırım, şunları söyledi:
"Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü."
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, yardım kutusundaki parayı çalarak kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.