Olay anı

"ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK"

Yokuşlar Camii Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, çalınan paranın Kuran kursu için toplandığını belirterek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçları bulunduğunu söyleyen Yıldırım, bu borcu ödemek amacıyla yardım kutusunu iki aydır açmadıklarını ifade etti.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü."