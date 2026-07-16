Eminönü'ndeki tramvayda yer kavgası! Kadınlar birbirine girdi
Alibeyköy yönüne ilerlemek üzere peronda bekleyen tramvaydaki 2 kadın arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine hakaret edip bağırırken, kadınlardan biri tartıştığı kişiye sırt çantası fırlattı. Diğer yolcular tarafından güçlükle sonlandırılan kavga kameraya yansıdı.
İstanbul Eminönü'ndeki tramvayda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alibeyköy yönüne gitmek üzere durağa gelen tramvayda bir kadın çocuklarını koltuklara oturtup ayakta beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcular çocukların koltuklarda oturmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirine hakaret etti ve arbede yaşandı. Kadınlardan biri tartıştığı kişiye sırt çantası fırlattı. Bu sırada birbirine giren taraflar çığlık ve yumruklarla kavgaya devam etti.
Çocukların da kavgayı izlediği görülürken, yolculardan bazıları kadınları sakinleştirmeye çalışarak 'Sakin ol abla' diye bağırdı. Taraflardan biri ise kavga sırasında "Bağırmak ayrı bir şey kimseye geri zekalı diyemezsin" sözleriyle diğer kadına vurdu. Tramvay hareket etmeden araya giren bazı yolcular tarafları ayırdı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavganın büyümesini önlemek isteyen yolcular taraflardan birini tramvaydan indirirken, tartışma sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.