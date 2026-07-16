Eminönü'ndeki tramvayda yer kavgası! Kadınlar birbirine girdi

İstanbul Eminönü'ndeki tramvayda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alibeyköy yönüne gitmek üzere durağa gelen tramvayda bir kadın çocuklarını koltuklara oturtup ayakta beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcular çocukların koltuklarda oturmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirine hakaret etti ve arbede yaşandı. Kadınlardan biri tartıştığı kişiye sırt çantası fırlattı. Bu sırada birbirine giren taraflar çığlık ve yumruklarla kavgaya devam etti.

Eminönü'ndeki tramvayda koltuk kavgası. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Çocukların da kavgayı izlediği görülürken, yolculardan bazıları kadınları sakinleştirmeye çalışarak 'Sakin ol abla' diye bağırdı. Taraflardan biri ise kavga sırasında "Bağırmak ayrı bir şey kimseye geri zekalı diyemezsin" sözleriyle diğer kadına vurdu. Tramvay hareket etmeden araya giren bazı yolcular tarafları ayırdı.

Alibeyköy yönüne gitmek üzere peronda bekleyen tramvaydaki 2 kişi arasında çıkan yer tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

KAVGA ANI KAMERADA

Kavganın büyümesini önlemek isteyen yolcular taraflardan birini tramvaydan indirirken, tartışma sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam