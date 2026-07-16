CANLI YAYIN
Geri

Ataşehir'deki İETT'de panik anları! Seyir halindeyken yandı

Kayışdağı Mahallesi üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, yolcuları tahliye ederken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ataşehir'deki İETT'de panik anları! Seyir halindeyken yandı

İstanbul Ataşehir'de panik anları yaşandı. Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesinde seyir halindeki 34 TP 3628 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Video Oynatma İkonu Seyir halindeki İETT otobüsünün motoru yandı
Ataşehirde İETT otobüsünde yangın çıktıAtaşehirde İETT otobüsünde yangın çıktı
Ataşehir'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Durumu fark eden sürücü, yolcuları tahliye ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, YARALANAN OLMADI

İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı aktarılırken otobüste hasar meydana geldi.

Ataşehir'de ilerleyen İETT otobüsünde yangın çıktı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)Ataşehir'de ilerleyen İETT otobüsünde yangın çıktı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsün branda ile kapatılarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.

Samsun'da 7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı: Kadının çantasından 1 kilo 210 gram metamfetamin çıktı
SONRAKİ HABER

7 aylık bebekle uyuşturucu sevkiyatı
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler