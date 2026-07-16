Ataşehir'deki İETT'de panik anları! Seyir halindeyken yandı
Kayışdağı Mahallesi üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, yolcuları tahliye ederken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmadı.
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İstanbul Ataşehir'de panik anları yaşandı. Kayışdağı Mahallesi Ayazoğlu Caddesinde seyir halindeki 34 TP 3628 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.Seyir halindeki İETT otobüsünün motoru yandı
Durumu fark eden sürücü, yolcuları tahliye ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, YARALANAN OLMADI
İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı aktarılırken otobüste hasar meydana geldi.
Yangının ardından İETT yol yardım ekipleri, hasar gören otobüsün branda ile kapatılarak olay yerinden kaldırılması için çalışma başlattı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam