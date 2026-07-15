Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsü iş yerine daldı
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir EGO otobüsünün önce park halindeki araçlara çarpıp ardından bir iş yerine dalması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hızla hastaneye kaldırırken, kazaya tanıklık eden iş yeri sahibi Ali Yağlı otobüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölü yok, yaralılar var." ifadelerini kullandı. EGO Genel Müdürlüğü ise kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyurdu.
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsü yol kenarındaki iş yerine daldı.
Mamak ilçesi Saimekadın caddesinde seyir halindeki 06 DV 5771 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Otobüs, önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabildi.
7 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde bulunan 7 kişi yaralandı. İş yerinin önünde park halindeki 4 araçta ise hasar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, iş yerine çarpan otobüs ile kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Ali Yağlı, yaptığı açıklamada, dükkanından çıkıp aracına bindiği sırada olaya tanık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölü yok, yaralılar var. 5 yaralı varmış. İnsanlar seferber oldu. Otobüs hızlıydı. 'kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz tabii. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi."
EGO'DAN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 14.20 sıralarında Mamak ilçesi Mamak Caddesi istikametinde, EGO Genel Müdürlüğümüze bağlı 334 hat numaralı otobüsün karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Araç kamera kayıtları, teknik ve idari incelemeler ivedilikle başlatılmıştır. Kaza sonucunda şoförümüz dahil 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ve ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir"