Antalya'da şehit babasından 15 Temmuz mesajı: Bugün yas değil, onur günümüz (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

BUGÜN ONUR GÜNÜMÜZDÜR

Mezarlıkta konuşan Osman Ağaroğlu, şu ifadelerde bulundu:

Bugün 10 sene önce memleketimizi dış güçlere peşkeş çekmeye çalışan şarlatanların yüzüstü bırakıldıkları tarihi gündür. Bizim yas günümüz değildir, onur günümüzdür. Biz alnı açık başı dik olarak hareket etmekteyiz. O çapulculara memleketi bırakmamak için şehit verdiğimiz için gururluyuz. Onun için boynu bükük değiliz. Öyle bir evlat yetiştirdiğimiz için de gurur duyuyoruz. Cesaretiyle yaşamayanlar esaretiyle ölür. Bir toprağın toprak olması, vatan olması için bir bedel olması lazım. O bedel candır, kandır.