Merve Erbek’in cenazesi, Derik’te kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

3 ilde kız çocuğu ölümleri ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarında, vakaları kayda 'intihar' diye geçti. Ancak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları kız çocuklarının hayatını kaybetmesiyle ilgili 'şüpheli ölüm' diye soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ailelerin ifadeleri jandarma ve polis tarafından alındı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam