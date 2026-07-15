3 farklı kentte 3 kız çocuğu şüpheli şekilde hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
Mardin’de 15 yaşındaki Merve Erbek, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kız, 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Siirt’te Cemre Esila ve Diyarbakır’da da Y.Ş. şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin üç farklı kentinde dikkat çeken kız çocukları ölümü gerçekleşti. Siirt'teki Bahçelievler Mahallesi Şeyh Muhibiddin Caddesi'nde yaşayan Cemre Esila Kayaalp (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 6. katından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Kayaalp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mardin Derik'e bağlı Şahverdi köyünde yaşayan Merve Erbek (15), odadan gelen silah ses üzerine içeri giren ailesi tarafından tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç kız, önceki akşam hayatını kaybetti. Diyarbakır Çınar'a bağlı Boğazören Köyü'nde ise Y.Ş. (16) adlı bir kız çocuğu başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu.
3 ilde kız çocuğu ölümleri ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarında, vakaları kayda 'intihar' diye geçti. Ancak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları kız çocuklarının hayatını kaybetmesiyle ilgili 'şüpheli ölüm' diye soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ailelerin ifadeleri jandarma ve polis tarafından alındı.