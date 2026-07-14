Amasya'da "Adınız cinayete karıştı" yalanıyla 2 milyon TL dolandırıldılar

Amasya'nın Ziyaret beldesinde garip bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 2 dolandırıcı, 67 yaşındaki K.D.'yi telefonla arayarak adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı için evinde bulunan ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğine inandırdı.

Daha sonra sivil polis görünümüne bürünen iki şahıs eve gelerek altın ve ziynet eşyalarını teslim alıp uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kadının başvurusu üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, güvenlik kamerası incelemeleri, saha çalışmaları ve teknik analizler neticesinde şüphelilerin izine ulaşıldı.

ZİYNET EŞYALARI AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler F.B. ve H.A. Giresun'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da telefon dolandırıcılarından 2 milyon TL'lik vurgun. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.)

Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar aileye teslim edildi. Amasya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam