İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Derya Demir ve 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık, aralarının bozuk olduğu bir dönemde konuşmak için Şile'ye gitti. Çiftin yanına burada maskeli bir şüpheli yaklaştı.

Şüpheli çiften önce para istedi ancak çift reddedince uzaklaştı. Bir süre sonra Gökmen Uyanık, kadının yanından ayrıldı. Şüpheli, kadın yalnız kalınca geri döndü.

Sevgilisinden ayrılmak isteyen Derya Demir’in hayatı karardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) İddiaya göre şüpheli, kadına tek bir kelime dahi etmeden elindeki kimyasal madde ile saldırdı. Saldırgan ise koşarak uzaklaştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Uyanık gözaltına alındı. Uyanık'ın cep telefonunda yapılan incelemede kurduğu tuzak ortaya çıktı.