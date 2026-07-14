Ayrılık tuzağı: Ayrılmak isteyen sevgilisine yeğenini tinerci kılığına sokup kimyasal madde ile saldırttı
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini hedef alan Gökmen Uyanık, yeğeni İsa Uyanık’ı tinerci kılığına soktu. Kimyasal maddeyle Derya Demir’e saldırttı. Yüzünden ve vücudundan yaralan kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...
İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Derya Demir ve 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık, aralarının bozuk olduğu bir dönemde konuşmak için Şile'ye gitti. Çiftin yanına burada maskeli bir şüpheli yaklaştı.
Şüpheli çiften önce para istedi ancak çift reddedince uzaklaştı. Bir süre sonra Gökmen Uyanık, kadının yanından ayrıldı. Şüpheli, kadın yalnız kalınca geri döndü.
İddiaya göre şüpheli, kadına tek bir kelime dahi etmeden elindeki kimyasal madde ile saldırdı. Saldırgan ise koşarak uzaklaştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Uyanık gözaltına alındı. Uyanık'ın cep telefonunda yapılan incelemede kurduğu tuzak ortaya çıktı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Tinerci kılığındaki saldırganın, Uyanık'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak hem Uyanık'ın yeğeni hem de yeğenini olay yerine getiren şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı beşe yükseldi. Yeğen İsa Uyanık, ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyip, suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı.
İki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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