Kayseri'de kaza sonrası ortalık karıştı! Minibüsü polis ve vatandaşların üzerine sürdü: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışma faciaya dönüştü. Olay yerinden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü, aracını polis memuru ve vatandaşların üzerine sürdü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, biri polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerinin lastiklere ateş etmesiyle durdurularak gözaltına alındı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde R.O. yönetimindeki 42 ASC 593 plakalı minibüs ile R.M. idaresindeki 38 APT 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı.
MİNİBÜSÜ POLİS VE VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Kavganın sona ermesinin ardından minibüsünü hareket ettirmek isteyen R.O., direksiyon başına geçerek aracı olay yerindeki polis memuru M.M.Ç. ile vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin ikaz ateşine rağmen durmayan sürücü, ilerlemeyi sürdürdü.
POLİS LASTİKLERE ATEŞ EDEREK DURDURDU
Şüphelinin durmaması üzerine polis ekipleri minibüsün lastiklerine ateş açtı. Kontrol altına alınan araç durdurulurken, yaşanan olayda polis memuru M.M.Ç., vatandaş İ.K. ile Faruk Utgan yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Utgan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı polis memuru M.M.Ç. ile İ.K. ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde yakalanan R.O. gözaltına alınırken, Faruk Utgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.