Kayseri'de kaza sonrası ortalık karıştı! Minibüsü polis ve vatandaşların üzerine sürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde R.O. yönetimindeki 42 ASC 593 plakalı minibüs ile R.M. idaresindeki 38 APT 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı.

MİNİBÜSÜ POLİS VE VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kavganın sona ermesinin ardından minibüsünü hareket ettirmek isteyen R.O., direksiyon başına geçerek aracı olay yerindeki polis memuru M.M.Ç. ile vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin ikaz ateşine rağmen durmayan sürücü, ilerlemeyi sürdürdü.