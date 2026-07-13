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Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata

Harcamak bu kadar kolay, yarını planlamak hiç bu kadar zor olmamıştı. Yeni çağın yatırım hikâyesindemesele sadece para değil; kaygı, sabır, alışkanlık ve gelecek duygusu.

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Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata

Telefon ekranında birkaç saniyede alışveriş yapıyoruz. Taksit seçenekleri, indirim bildirimleri, sosyal medya önerileri ve "son gün" kampanyaları hayatın her anında karşımıza çıkıyor. Para kazanmak zorlaşırken, harcamak neredeyse tek tuşa indi. vBu yüzden bugün yatırım ve tasarruf yalnızca ekonomi sayfalarının konusu değil. Gencin ilk maaşından emeklinin birikimine, ailelerin eğitim planından ev hayaline kadar herkesin ortak meselesi: Yarın için bugünden ne ayırabilirim?

Geleceğin en değerli finansal becerisi, ekrana değil kendi davranışına hâkim olmak olacak. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Geleceğin en değerli finansal becerisi, ekrana değil kendi davranışına hâkim olmak olacak. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

KONUT VE KİRA

Yeni kuşak "param çalışsın" diyor. Emekli "param erimesin" diye düşünüyor. Aileler "çocuğun geleceği garanti olsun" istiyor.
Cümleler farklı ama ortak ihtiyaç aynı: Belirsizlik karşısında biraz daha güvenli hissetmek. Türkiye'de hane bütçesinin en büyük kalemini konut ve kira oluşturuyor; ulaşım ile gıda da bütçeyi en çok zorlayan başlıklar arasında. Bu tablo, tasarrufu "artan parayı bir kenara koymak"tan çıkarıp planlama meselesine dönüştürüyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Birikim çoğu zaman yüksek gelirle değil; görünmeyen kaçakları fark etmekle başlar.Birikim çoğu zaman yüksek gelirle değil; görünmeyen kaçakları fark etmekle başlar.

Ancak yatırım dünyasının en büyük tuzağı da burada başlıyor: Herkesin konuştuğu şeye yetişme telaşı.
Bir gün altın, ertesi gün döviz, fon, borsa, kripto ya da gayrimenkul… Ekranda kazananlar görünür; kaybedenler ise çoğu zaman sessiz kalır. Oysa doğru başlangıç, "ne alayım?" sorusu değil, "ne kadar riski gerçekten taşıyabilirim?" sorusudur.

Hızlı kazanç vaadi, çoğu zaman hızlı pişmanlığın davetiyesidir. Anlamadığın ürüne, yetişme telaşıyla para koymak yatırım değil; riski görmezden gelmektir.Hızlı kazanç vaadi, çoğu zaman hızlı pişmanlığın davetiyesidir. Anlamadığın ürüne, yetişme telaşıyla para koymak yatırım değil; riski görmezden gelmektir.

KAYGIYI AZALTMAK

Yatırımın ilk kuralı büyük para değil, düzenli davranıştır. Gelirden küçük de olsa bir pay ayırmak, acil durumlar için kenarda kaynak tutmak, borçla risk almamak ve anlamadığın ürüne sırf herkes konuşuyor diye girmemek… Bunlar gösterişli görünmez. Ama uzun vadede en değerli kazanç, panikle değil planla hareket edebilmektir. Çünkü yatırım bir gecede zengin olma yarışı değildir. Yarının kaygısını bugünden biraz azaltma sanatıdır.

Paranın en sakin hali, en güçlü halidir. Piyasayı her gün izlemek yerine bütçesini, borcunu ve hedefini bilen kişi daha sağlam ilerler.Paranın en sakin hali, en güçlü halidir. Piyasayı her gün izlemek yerine bütçesini, borcunu ve hedefini bilen kişi daha sağlam ilerler.

AİLELERİN HEDEFİ

Ev, eğitim, sağlık, emeklilik, çocukların geleceği…
Birikim çoğu zaman para miktarıyla değil, hedefe isim koymakla başlar. İsmi olan hedef, ertelenmesi daha zor bir alışkanlığa dönüşür.

Gelirin artması tek başına servet yaratmaz. Harcama alışkanlığı aynı kalırsa, para sadece daha hızlı akar.Gelirin artması tek başına servet yaratmaz. Harcama alışkanlığı aynı kalırsa, para sadece daha hızlı akar.

YARININ PARASI BUGÜNÜN KARARIDIR

Emeklilik, çocukların eğitimi, ev hayali ya da zor günler… Bunların hiçbiri bir anda başlamaz. Her büyük güven duygusu, bugün "sonra bakarım" denilen küçük bir kararın ertelenmemesiyle kurulur. Para yönetimi zenginlerin ayrıcalığı değil; geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesin gündelik alışkanlığıdır.

Para çalışırken risk de çalışır. Kısa sürede büyük kazanç hayali, çoğu zaman sabırsızlığın pahalı faturasıdır.Para çalışırken risk de çalışır. Kısa sürede büyük kazanç hayali, çoğu zaman sabırsızlığın pahalı faturasıdır.

PARANIN SOSYOLOJİSİ

İnsanlar yatırım kararını her zaman bilgiyle vermiyor. Korku, heyecan, çevre baskısı ve "treni kaçırma" duygusu çoğu zaman hesap makinesinden daha etkili oluyor. Türkiye'de yapılan güncel bir araştırma da riskler konusunda verilen eğitimin, insanların daha temkinli ürünlere yönelmesini ve profesyonel görüş aramasını güçlendirdiğini gösteriyor.

İlk hedef yüksek getiri değil; düzenli birikim alışkanlığı olmalı.İlk hedef yüksek getiri değil; düzenli birikim alışkanlığı olmalı.

EMEKLİNİN HESABI KAZANMAKTAN ÖNCE KORUMAK

Sabit gelirle yaşayanlar için mesele çoğu zaman en yüksek getiriyi yakalamak değil; alım gücünü, günlük huzuru ve beklenmedik masraflara karşı dayanıklılığı korumaktır.

Yapay zekâ bütçe planı çıkaracak, harcama alışkanlıklarını analiz edecek, kişiye göre tasarruf önerileri sunacak.Yapay zekâ bütçe planı çıkaracak, harcama alışkanlıklarını analiz edecek, kişiye göre tasarruf önerileri sunacak.

PARAYLA İLGİLİ EN PAHALI 5 HATA

1. BORÇLA YATIRIM YAPMAK: Getiri ihtimali kadar zararı da büyütür.
2. TEK SEPETE KOYMAK: Bir şeye inanmakla bütün birikimi ona bağlamak aynı şey değildir.
3. HERKES KONUŞUYOR DİYE ALMAK: kalabalığın heyecanı, çoğu zaman geç kalınmış bir sinyaldir.
4. KISA SÜREDE ZENGİN OLMAYI BEKLEMEK: Sabırsızlık, yatırımın görünmeyen masrafıdır.
5. ACİL DURUM PAYI BIRAKMAMAK: Beklenmedik bir sağlık, iş veya ev masrafı; en iyi planı bile bozabilir.

Para çalışırken risk de çalışır. Kısa sürede büyük kazanç hayali, çoğu zaman sabırsızlığın pahalı faturasıdır.Para çalışırken risk de çalışır. Kısa sürede büyük kazanç hayali, çoğu zaman sabırsızlığın pahalı faturasıdır.

EDİTÖRÜN NOTU

Para, insanın karakterini tek başına değiştirmez; alışkanlıklarını büyütür. Gelir arttığında hayatın da büyür, harcama iştahın da.
Bu yüzden gerçek güvence, daha çok kazanmak değil; elindekini nereye, neden ve ne kadar ayırdığını bilmektir. Birikim, büyük kararların değil, tekrar eden küçük doğru tercihlerin sonucudur.

Umut iyi bir şeydir… ama strateji değil. Yarın her şeyin düzeleceğini ummak güç verir; para yönetiminde ise hedef, disiplin ve plan gerekir.Umut iyi bir şeydir… ama strateji değil. Yarın her şeyin düzeleceğini ummak güç verir; para yönetiminde ise hedef, disiplin ve plan gerekir.

ŞEHİR EFSANESİ

"Yatırım için çok para gerekir."

İŞİN ASLI

Büyük para avantaj olabilir; ama düzenli davranış daha kalıcıdır. Küçük tutarla başlayan, bütçesini bilen ve uzun vadeyi gözeten kişi; çoğu zaman "bir gün büyük para bulunca başlarım" diyen kişiden daha erken yol alır.

Gelir artarsa iştah da artar.Gelir artarsa iştah da artar.

KIRMIZI BALON

"Herkes kazanıyor gibi görünürken, en çok hata yapılır."

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Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata-13 Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata-14 Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata-15
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