Kazanıyoruz biriktiremiyoruz: Parayla ilgili en pahalı 6 hata

Yatırımın ilk kuralı büyük para değil, düzenli davranıştır. Gelirden küçük de olsa bir pay ayırmak, acil durumlar için kenarda kaynak tutmak, borçla risk almamak ve anlamadığın ürüne sırf herkes konuşuyor diye girmemek… Bunlar gösterişli görünmez. Ama uzun vadede en değerli kazanç, panikle değil planla hareket edebilmektir. Çünkü yatırım bir gecede zengin olma yarışı değildir. Yarının kaygısını bugünden biraz azaltma sanatıdır.

Paranın en sakin hali, en güçlü halidir. Piyasayı her gün izlemek yerine bütçesini, borcunu ve hedefini bilen kişi daha sağlam ilerler.

AİLELERİN HEDEFİ

Ev, eğitim, sağlık, emeklilik, çocukların geleceği…

Birikim çoğu zaman para miktarıyla değil, hedefe isim koymakla başlar. İsmi olan hedef, ertelenmesi daha zor bir alışkanlığa dönüşür.