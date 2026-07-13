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58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti

Esmanur Hacıosmanoğlu (17), kazanın ardından şoka girip Kelkit Çayı’na atladı. Akıntıya kapılan genç kızdan 58 gündür haber alınamadı. Anne, “Kızımın bir mezarı olsun” diyerek yürekleri dağladı...

Kaynak Gazete
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58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti

Sivas'ın Koyuhisar ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralandı.

Kelkit çayında kaybolan 17 yaşındaki Esmanur Hacıosmanoğlu aradan geçen 58 güne rağmen bulunamadı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)Kelkit çayında kaybolan 17 yaşındaki Esmanur Hacıosmanoğlu aradan geçen 58 güne rağmen bulunamadı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

Araçta bulunan Esmanur Hacıosmanoğlu'nun (17) kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı ve akıntıya kapıldığı ileri sürüldü.

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58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti-3

"ARAMA DURDURULDU"

Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aradan geçen yaklaşık 58 güne rağmen Esmanur Hacıosmanoğlu'na ulaşılamazken, arama çalışmalarının bir süre sonra durdurulduğu öğrenildi.

Anne İlknur HaciosmanoğluAnne İlknur Haciosmanoğlu

Acılı anne İlknur Hacıosmanoğlu, "Sular çekildi ama arama çalışmaları başlamadı. Kızımı tekrar arasınlar. Kızım neredeyse bulunsun istiyorum." dedi.

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58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti-5 58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti-6 58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti-7
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