58 gündür kayıp Esmanur'dan haber yok! Aramalar durduruldu: Anne feryat etti
Esmanur Hacıosmanoğlu (17), kazanın ardından şoka girip Kelkit Çayı’na atladı. Akıntıya kapılan genç kızdan 58 gündür haber alınamadı. Anne, “Kızımın bir mezarı olsun” diyerek yürekleri dağladı...
Sivas'ın Koyuhisar ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralandı.
Araçta bulunan Esmanur Hacıosmanoğlu'nun (17) kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı ve akıntıya kapıldığı ileri sürüldü.
"ARAMA DURDURULDU"
Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aradan geçen yaklaşık 58 güne rağmen Esmanur Hacıosmanoğlu'na ulaşılamazken, arama çalışmalarının bir süre sonra durdurulduğu öğrenildi.
Acılı anne İlknur Hacıosmanoğlu, "Sular çekildi ama arama çalışmaları başlamadı. Kızımı tekrar arasınlar. Kızım neredeyse bulunsun istiyorum." dedi.
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