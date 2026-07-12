Elazığ'da down sendromlu çocuğa şiddet iddiası: Baba suç duyurusunda bulundu





DENETİM ÇAĞRISINDA BULUNDU



Özel eğitim kurumlarında ve servislerde yaşadıkları genel sıkıntıları aktaran ve denetim çağrısında bulunan Yalçın, "Ben kendilerine kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler. Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur. Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz. Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık. Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir. Temennimiz bu tür okulların daha fazla denetlenmesidir. Bize yardımcı olunmasını ve bu çocuklara özel oldukları için daha fazla özen gösterilmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

DANIŞTAY KAMERA SİSTEMİNİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

Baba Mehmet Yalçın'ın sınıflarda kamera bulunmadığı yönündeki açıklaması, Danıştay'ın kısa süre önce özel eğitim sınıflarında kamera sistemine ilişkin verdiği emsal kararı da yeniden gündeme getirdi.

Danıştay 8. Dairesi, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Kararla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamlarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırılırken, uygulamaya ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesi bekleniyor.

Kararda, özel gereksinimli çocukların maruz kalabilecekleri ihmal, şiddet ve istismar iddialarının sağlıklı şekilde aydınlatılabilmesi açısından kamera sistemlerinin önemine dikkat çekilmişti.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam