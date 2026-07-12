Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde hafriyat kamyonu ile "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından savrulan otomobil refüje ve yön levhalarına çarparak karşı şeritteki ağaçlık alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, saat 01.30 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu, A.A.'nın kullandığı 34 GS 070 plakalı ve "U" dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce refüje ve yön levhalarına çarptı, ardından karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.