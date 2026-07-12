Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İstanbul Ümraniye’de gece yarısı Küçüksu Caddesi üzerinde 'U' dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Ümraniye'de gece saatlerinde hafriyat kamyonu ile "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından savrulan otomobil refüje ve yön levhalarına çarparak karşı şeritteki ağaçlık alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu, A.A.'nın kullandığı 34 GS 070 plakalı ve "U" dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce refüje ve yön levhalarına çarptı, ardından karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.