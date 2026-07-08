Özel eğitimde kamera dönemi: Danıştay'dan emsal karar

Danıştay , özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi iptal ederek önemli bir emsal karara imza attı. Kararla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamlarında güvenliğin artırılması ve olası ihmal ile istismar iddialarının daha etkin şekilde soruşturulmasının önü açıldı.

Kararla özel eğitimde şeffaflığın önü açılırken, uygulama detaylarını MEB belirleyecek.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Kararda, iletişim güçlüğü yaşayan özel gereksinimli çocukların maruz kalabilecekleri ihmal, şiddet ve istismarı çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekildi. Danıştay, kamera sistemlerinin çocukların üstün yararının korunması ve eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğuna hükmetti.

"ŞEFFAFLIĞIN İLK ADIMI"

KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, kararı "özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı" olarak değerlendirdi.

Dikmen, "Danıştay, kendini ifade edemeyen çocukların sessiz çığlığına hukuki bir karşılık vermiş oldu. Biz bu kararı sadece bir güvenlik önlemi olarak değil, aynı zamanda özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim sınıflarında ailelerden en sık açıklanamayan morluklar, yaralanmalar ve çocukların eve döndükten sonra yaşadığı ani davranış değişikliklerine ilişkin şikayetler aldıklarını belirten Dikmen, ailelerin çoğu zaman "O gün sınıfta ne oldu?" sorusuna tatmin edici bir yanıt alamadığını söyledi.

Dikmen, ailelere çoğunlukla "Düştü", "Arkadaşı yaptı" ya da "Kendi kendine zarar verdi" şeklinde açıklamalar yapıldığını ancak bu cevapların yeterli bulunmadığını ifade etti.