Özel eğitimde kamera dönemi: Danıştay'dan emsal karar
Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarda kamera kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırılırken, uygulamaya ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesi bekleniyor.
Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi iptal ederek önemli bir emsal karara imza attı. Kararla birlikte özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamlarında güvenliğin artırılması ve olası ihmal ile istismar iddialarının daha etkin şekilde soruşturulmasının önü açıldı.
DANIŞTAY'DAN EMSAL KAMERA KARARI
Danıştay 8. Dairesi, KEDİ Otizm Derneği ile İnegöl Otizm Dayanışma Derneği'nin açtığı davada, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti.
Kararla birlikte kamera sistemlerinin kurulmasına yönelik idari engel kaldırılırken, uygulamanın ayrıntılarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak düzenlemelerle netleşmesi bekleniyor.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ VURGUSU
Kararda, iletişim güçlüğü yaşayan özel gereksinimli çocukların maruz kalabilecekleri ihmal, şiddet ve istismarı çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekildi. Danıştay, kamera sistemlerinin çocukların üstün yararının korunması ve eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğuna hükmetti.
"ŞEFFAFLIĞIN İLK ADIMI"
KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, kararı "özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı" olarak değerlendirdi.
Dikmen, "Danıştay, kendini ifade edemeyen çocukların sessiz çığlığına hukuki bir karşılık vermiş oldu. Biz bu kararı sadece bir güvenlik önlemi olarak değil, aynı zamanda özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Özel eğitim sınıflarında ailelerden en sık açıklanamayan morluklar, yaralanmalar ve çocukların eve döndükten sonra yaşadığı ani davranış değişikliklerine ilişkin şikayetler aldıklarını belirten Dikmen, ailelerin çoğu zaman "O gün sınıfta ne oldu?" sorusuna tatmin edici bir yanıt alamadığını söyledi.
Dikmen, ailelere çoğunlukla "Düştü", "Arkadaşı yaptı" ya da "Kendi kendine zarar verdi" şeklinde açıklamalar yapıldığını ancak bu cevapların yeterli bulunmadığını ifade etti.
"KAMERA OLSAYDI PEK ÇOK DOSYA AYDINLANIRDI"
Ailelerden en sık açıklanamayan morluklar, yaralanmalar ve davranış değişiklikleri yönünde şikayet aldıklarını belirten Dikmen, kamera bulunmaması nedeniyle birçok olayın delil yetersizliği sebebiyle sonuçsuz kaldığını söyledi.
Dikmen, "İçimize sinmeyen pek çok olayla karşılaştık. Bunların çoğunda idari soruşturma bile açılamadı. Güçlükle yargıya taşınan dosyalarda ise somut delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik ya da beraat kararları verildi. Çocuğun beyanı yetersiz görülüyor, tanık ise çoğu zaman olayın faili olduğu iddia edilen kişi oluyor. Böyle olunca adalet maalesef tecelli edemiyor. Kamera olsaydı bugün pek çok çocuk travmalarıyla baş başa kalmayacak, failler de cezasız kalmayacaktı." dedi.
CANLI YAYIN DEĞİL, GÜVENLİ KAYIT SİSTEMİ
Kamera sistemlerinin mahremiyeti ihlal edecek şekilde kullanılmasını istemediklerini vurgulayan Dikmen, taleplerinin canlı yayın değil, yalnızca adli veya idari süreçlerde erişilebilecek güvenli bir kayıt sistemi olduğunu söyledi.
Görüntülerin devletin güvenli altyapısında ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun şekilde saklanması gerektiğini ifade etti.
GÖZLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA
Dernek yetkilileri, Danıştay kararının uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamera sistemlerine ilişkin yönetmelik değişikliklerini, teknik standartları, kayıt sürelerini ve uygulama takvimini en kısa sürede açıklamasını beklediklerini belirtti.