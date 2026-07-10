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Üniversite öğrencilerini alet ettiler! Edirne merkezli fuhuş çetesi çökertildi

Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların, fuhşa teşvik ettikleri üniversite öğrencilerine "şeftali" gibi meyve isimleri verdikleri ve yakalanmamak için yurt dışı hatları üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıktı.

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Üniversite öğrencilerini alet ettiler! Edirne merkezli fuhuş çetesi çökertildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir ayrını ortaya çıktı.

Şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak amacıyla yurt dışı hatları üzerinden WhatsApp ile iletişim kurdukları tespit edildi.
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MEYVE İSİMLERİYLE ŞİFRELEDİLER

Ayrıca şüphelilerin, fuhşa teşvik ettikleri üniversite öğrencisi kadınlara "şeftali" gibi çeşitli meyve kod adları verdikleri; randevu ayarlamak için de kadınların fotoğraflarını, yüzlerini bu meyve simgeleriyle kapatarak WhatsApp durum kısmında paylaştıkları ileri sürüldü.

Edirne merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)Edirne merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

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