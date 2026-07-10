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Dedesinin aracının altında kalan 2 yaşındaki Aybüke hayatını kaybetti

Esenler'de iddiaya göre dede A.H.'nin kullandığı hafif ticari aracın altında kalan 2 yaşındaki torunu Aybüke H. ağır yaralandı. Aybüke, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dede ise işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dedesinin aracının altında kalan 2 yaşındaki Aybüke hayatını kaybetti

Kaza, 5 Temmuz Pazar günü saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesinin Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dede A.H. sokağa gelerek torunu Aybüke H.'yi araçtan indirdi. Ardından aracı hareket etmeye devam etti. Bu sırada sokakta bekleyen torunu aracın altında kalarak ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 YAŞINDAKİ AYBÜKE HAYATINI KAYBETTİ

A.H. ve yakınları, kendi imkanlarıyla Aybüke H.'yi yakında bulunan bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aybüke Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aybüke'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esenler'de dedesinin kullandığı aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Esenler'de dedesinin kullandığı aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

DEDE SERBEST BIRAKILDI

Dede A.H. polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H. adliyeye sevk edildi. A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza sonrası yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Esenler'de aracın altında kalan 2 yaşındaki Aybüke kurtarılamadı
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