Suudi Arabistan'da hukuki bir meseleden dolayı hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Türk vatandaşı 77 yaşındaki Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Ali Baybaş (Görseller: İHA) DURUŞMAYA KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE MAHSUR KALMIŞTI Aslen Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce umre vazifesi için Suudi Arabistan'a gitti. Burada hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle kendisine yurt dışı çıkış yasağı getirilen Baybaş, ülkeden çıkış yapamadı. Geçen süre zarfında Mekke'de mahsur kalan ve ilerleyen yaşıyla birlikte felç ile denge kaybı gibi çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlayan Baybaş, sokaklarda yaşam mücadelesi verirken kendisine orada bulunan başka bir Türk vatandaşı sahip çıktı. Takvim Kaynak Tercihleri