40 yıllık hasret bitti! Suudi Arabistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı yurda dönmek için yola çıktı
Suudi Arabistan’da 40 yıl önce karıştığı bir dava nedeniyle hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan ve Mekke'de sağlık sorunlarıyla yaşam mücadelesi veren 77 yaşındaki Sivaslı Ali Baybaş, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler neticesinde hakkındaki yasakların kaldırılmasıyla memleketine dönmek üzere yola çıktı.
Suudi Arabistan'da hukuki bir meseleden dolayı hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Türk vatandaşı 77 yaşındaki Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.
DURUŞMAYA KATILMADIĞI GEREKÇESİYLE MAHSUR KALMIŞTI
Aslen Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce umre vazifesi için Suudi Arabistan'a gitti. Burada hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle kendisine yurt dışı çıkış yasağı getirilen Baybaş, ülkeden çıkış yapamadı.
Geçen süre zarfında Mekke'de mahsur kalan ve ilerleyen yaşıyla birlikte felç ile denge kaybı gibi çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlayan Baybaş, sokaklarda yaşam mücadelesi verirken kendisine orada bulunan başka bir Türk vatandaşı sahip çıktı.
ANKARA HAREKETE GEÇTİ
Mekke sokaklarında kalan ve vücudunun bir bölümünü kullanamayan Ali Baybaş'ın durumu, hac vazifesi için Mekke'ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirildi.
Sağlık sorunları ağırlaşan yaşlı adamın "Tek isteğim Türkiye beni alsın, orada mahkeme vardı gitmedim, konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi" diyerek yardım istemesi üzerine yetkililer harekete geçti.
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek Baybaş'ın Türkiye'ye geri dönebilmesi için resmi çalışma başlattı.
Süreç sırasında Baybaş ile görüntülü telefon görüşmesi de gerçekleştiren Milletvekili Toy, yaşlı adama takibini sürdüreceğini belirterek sürecin tamamlanacağını iletti.
DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ
Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler neticesinde, Ali Baybaş hakkındaki yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı.
Yıllar süren mahsuriyetin ardından Türkiye'ye dönmek üzere havalimanına gelen 77 yaşındaki Ali Baybaş, işlemlerinin yapıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.