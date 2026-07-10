Kocaeli'de akılalmaz kavga! Demir sopalı grup tek kişiye saldırdı

Kocaeli Gebze'de hararetli anlar yaşandı. 4 kişilik grup henüz bilinmeyen nedenle bir kişiyi cadde ortasında kovalamaya başladı.

Yakaladıkları şahsı demir sopalarla darbeden saldırganlar, başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurdu. Saldırıdan kurtulmak için kaçmaya çalışan şahsın peşinden giden grup, yere düşmesine rağmen darbetmeyi sürdürdü. Takvim Kaynak Tercihleri

Sokak ortasında 4'e 1 darp kamerada!

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda saldırganlar, şahsa peş peşe sopalarla vurdu. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'deki demir sopalı kavga kamerada. (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Görüntülerde, grubun kaçmaya çalışan kişiyi kovaladığı, yakaladıktan sonra demir sopalarla darbettiği ve yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam