Kocaeli'de akılalmaz kavga! Demir sopalı grup tek kişiye saldırdı
Gebze'deki 4 kişilik grup henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki demir sopalarla kovaladıkları kişiyi darbetmeye başladı. Kaçmaya çalışan kişiyi yerde dövmeye devam eden grubun o anları kameraya yansıdı.
Kocaeli Gebze'de hararetli anlar yaşandı. 4 kişilik grup henüz bilinmeyen nedenle bir kişiyi cadde ortasında kovalamaya başladı.
Yakaladıkları şahsı demir sopalarla darbeden saldırganlar, başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurdu. Saldırıdan kurtulmak için kaçmaya çalışan şahsın peşinden giden grup, yere düşmesine rağmen darbetmeyi sürdürdü.Sokak ortasında 4'e 1 darp kamerada!
SALDIRI ANI KAMERADA
Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda saldırganlar, şahsa peş peşe sopalarla vurdu. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, grubun kaçmaya çalışan kişiyi kovaladığı, yakaladıktan sonra demir sopalarla darbettiği ve yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü.
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