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Diyarbakır'daki Mehmet Emin Karaalp cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı ve olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır'daki Mehmet Emin Karaalp cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı

10 yıl önce başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı ve olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

10 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yeni çalışma kapsamında yeniden incelendi ve dosya 10 yıl sonra tekrar açıldı.

SİGARA İZMARİTLERİ İNCELENDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldığını bildirerek,

"Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Bu operasyonla birlikte; hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımıza, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Adli Tıp Kurumumuza ve JASAT ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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