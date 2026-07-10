Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Antalya'dan Amasya 'ya yakınlarının cenazesi için giden Bilir ailesinin dönüş yolculuğu kazayla sonuçlandı.

Katıldıkları cenaze sonrası kaza yaptılar. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.