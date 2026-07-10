Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Amasya'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın, Antalya'daki bir cenazeden dönen Bilir ailesinin evlerine 25 kilometre kala gerçekleştiği öğrenildi.
Antalya'dan Amasya'ya yakınlarının cenazesi için giden Bilir ailesinin dönüş yolculuğu kazayla sonuçlandı.
CENAZEDEN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI
Bilir ailesinin Antalya'ya yakınlarının cenazesi için gittiği öğrenildi. Kaza, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bilir yönetimindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YOL ÇALIŞMASINA TEPKİ
Meydana gelen feci kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı bölgedeki tehlikeye dikkat çeken halk duruma tepki gösterdi. Kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirten vatandaşlardan Yılmaz Kara, yetkilileri uyararak, "Yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşanıyor." dedi.