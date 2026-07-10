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Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Amasya'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın, Antalya'daki bir cenazeden dönen Bilir ailesinin evlerine 25 kilometre kala gerçekleştiği öğrenildi.

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Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Antalya'dan Amasya'ya yakınlarının cenazesi için giden Bilir ailesinin dönüş yolculuğu kazayla sonuçlandı.

Amasya'da kaza meydana geldi.Amasya'da kaza meydana geldi.

CENAZEDEN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI

Bilir ailesinin Antalya'ya yakınlarının cenazesi için gittiği öğrenildi. Kaza, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bilir yönetimindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Video Oynatma İkonu Amasya'da cenaze dönüşü kaza: 3 ölü 3 yaralı

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Katıldıkları cenaze sonrası kaza yaptılar. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Katıldıkları cenaze sonrası kaza yaptılar. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mehmet Bilir olay yerinde, ağabeyi Yavuz ve annesi Fatma Bilir ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bilir.Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bilir.

YOL ÇALIŞMASINA TEPKİ

Meydana gelen feci kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı bölgedeki tehlikeye dikkat çeken halk duruma tepki gösterdi. Kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirten vatandaşlardan Yılmaz Kara, yetkilileri uyararak, "Yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık kazalar yaşanıyor." dedi.

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