Adana'da ölümlü kazaya karışan dolmuş şoföründen çelişkili savunma: "Korktuğum için kaçtım, alkollü değildim"

Adana'da Mehmet Leventerler'in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a çarptı.

Olay anı (Fotoğraflar Takvim ve İHA'ya aittir.)

Ümmü Elsun

Polisteki ifadesinde, "Korktuğum için kaçtım" dedi. Şüpheli sağlık kontrolüne götürülürken ise "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması yaptı.