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Adana'da ölümlü kazaya karışan dolmuş şoföründen çelişkili savunma: "Korktuğum için kaçtım, alkollü değildim"

Yaya geçidinde bir can daha gitti. Çarpıp kaçan sürücü, yakalanınca önce “Korktum” dedi, ardından “Kaçmadım, alkollü değildim” savunmasına sığındı. Ortaya yine tanıdık bir tablo çıktı...

Kaynak Gazete
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Adana'da ölümlü kazaya karışan dolmuş şoföründen çelişkili savunma: "Korktuğum için kaçtım, alkollü değildim"

Adana'da Mehmet Leventerler'in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a çarptı.

Olay anı (Fotoğraflar Takvim ve İHA'ya aittir.)Olay anı (Fotoğraflar Takvim ve İHA'ya aittir.)

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Elsun, kurtarılamadı. Şüpheli Mehmet Leventerler, seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Leventerler, alkollü çıktı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Ümmü ElsunÜmmü Elsun

Polisteki ifadesinde, "Korktuğum için kaçtım" dedi. Şüpheli sağlık kontrolüne götürülürken ise "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması yaptı.

Mehmet LeventerlerMehmet Leventerler

Mehmet Leventerler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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