Adana'da ölümlü kazaya karışan dolmuş şoföründen çelişkili savunma: "Korktuğum için kaçtım, alkollü değildim"
Yaya geçidinde bir can daha gitti. Çarpıp kaçan sürücü, yakalanınca önce “Korktum” dedi, ardından “Kaçmadım, alkollü değildim” savunmasına sığındı. Ortaya yine tanıdık bir tablo çıktı...
Giriş Tarihi:
Adana'da Mehmet Leventerler'in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a çarptı.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Elsun, kurtarılamadı. Şüpheli Mehmet Leventerler, seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Leventerler, alkollü çıktı.
Polisteki ifadesinde, "Korktuğum için kaçtım" dedi. Şüpheli sağlık kontrolüne götürülürken ise "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması yaptı.
Mehmet Leventerler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam