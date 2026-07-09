Kamera kayıtları kurtardı: 400 bin TL çöpten geri geldi

İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 400 bin lira olan poşet, yaklaşık 15 ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından mahalledeki çöp konteynerinde bulundu. 15 TON ÇÖPÜN İÇİNDE ARADI MAHALLE KONTEYNERİNDE BULDU



İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu. Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı. Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi. Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.

Mehmet Güneş. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Güneş, bir sonuç elde edememesi üzerine mahalledeki 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti. Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu. "BAŞIMIZDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ" Mehmet Güneş, yaşadığı süreçte kendisine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti. Paranın emanet olduğunu belirten Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor." dedi. Takvim Kaynak Tercihleri