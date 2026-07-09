İstanbul Kartal'da 4 Temmuz 2026 tarihinde yaşanan vahşet niteliğindeki olayla ilgili yeni ayıntılar gün yüzüne çıkıyor. Yaşanan korkunç olayda 58 yaşındaki Gülay Polat'ın oğlu, annesinin kayıp olduğunu söyleyerek emniyete başvurdu.

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Gülay Polat'ın oğlu ifadesinde annesinin gece evde olduğunu ancak sabah olunca annesinin iş yerinden aranarak ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Gülay Polat'ın ortadan kaybolduğu gün tekstil atölyesinden iş arkadaşı olan Erkan K. ile görüştüğü belirlendi.

Kartal'daki gecekondu cinayeti çözüldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

İkilinin işe gitmeden her sabah birlikte kahvaltı yaptıkları öğrenildi. Polislerin bilgisine başvurduğu Erkan K. o sabah da kahvaltı ettikleri yere gittiğini ancak Gülay Polat'ın hiç gelmediğini söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erkan K.'nın ifadesindeki bazı çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kamera görüntüleri inceleme altına alınırken, Erkan K.'nın olay sabahında 06.53 sıralarında evden çıktığını tespit etti.

Aynı şekilde Gülay Polat'ı da takibe alan polis 07.15'de evinden çıktığını bir otobüse binerek iş yerine doğru hareket ettiğini belirledi. Yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde ikilinin o sabah yolda buluştukları ve iş yerine doğru yürüdükleri görüldü.

İş arkadaşı Erkan K. tarafından öldürülen Gülay Polat'ın son görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

16 DAKİKA İÇİNDE KATLETTİ

Polis ekipleri, görüntülerde Erkan K. ve Gülay Polat'ın kentsel dönüşüm nedeniyle boş binaların bulunduğu bir sokağa girdiklerini belirledi. İkilinin içeri girmesinden 16 dakika sonra aynı sokaktan sadece Erkan K.'nın hızlı adımlarla çıkarak uzaklaştığı görüldü.

Kartal'da katledilen 58 yaşındaki Gülay Polat. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

DAHA ÖNCE BİNMEDİĞİ ARACA BİNDİ

Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde Erkan K.'nın evine dönerek üzerini değiştirdiğini ardından iş yerine gittiğini, boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarını görmek için izin aldığını tespit etti.

Şüphelinin daha önce hiç yapmadığı şekilde bir otomobil kiralayarak Kocaeli'ne gittiği ancak çocuklarını görmeden aynı gün içinde geri döndüğü ortaya çıktı.

KADININ CESEDİ YATAĞIN ALTINDA BULUNDU

Bu gelişme üzerine polis sokaktaki boş binalarda arama yaptı. Binaların birinde yatağın altında öldürülmüş halde Gülay Polat'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemede kadının boynunun kırık olduğu, kablo ile boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede kolundaki bilezik ve künyenin zorla çıkarıldığı tespit edildi.

Gülay Polat'ı 16 dakikada katleden Erkan K. cezaevine gönderildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

ÖNCE BOYNUNU KIRDI SONRA BOĞARAK ÖLÜRDÜ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine şüpheli Erkan K.'yı iş yerinde gözaltına aldı. Önce suçlamaları kabul etmeyen şüpheli daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı. Birlikte işe giderken aralarında tartışma çıktığını anlatan Erkan K.'nın Gülay Polat'ın önce boynunu kırdığı ardından metruk binada bulduğu kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

ALTINLARI ÇALIP BORCUNU ÖDEDİ

Olayın ardından elbiselerini değiştirip işe gittiğini çocuklarını görme bahanesiyle iş yerinden izin aldıktan sonra Gülay Polat'ın kolundan zorla çıkardığı altın bilezik ve künyeyi iki ayrı kuyumcuda 35 gram altın ve 22 bin lira paraya çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olayın ardından Kocaeli'ne gidip 10 gram altın borcunu ödediğini söylediği belirtildi. Şüphelinin İstanbul'a döndükten sonrada altın borçlarını ödediğini geriye kalan parayı ise harcadığını söylediği belirtildi. Erkan K.'nın Gülay Polat'ın cep telefonunu açık olarak bir çöp konteynerine attığı öğrenildi.

Gülay Polat metruk binadaki yatağın altında ölü bulundu. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KATİL TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan K. çıkarıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam